Герой России рассказал о плюсах нового ручного пулемёта "Калашников"

Новый ручной пулемёт РПЛ-20 на базе РПК-16 имеет несомненные преимущества над своим предшественником — РПК-74.

"РПК-16 по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 претерпел существенные изменения в лучшую сторону в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, и короткий ствол для боя в городе или в помещении", — рассказал заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.

У нового оружия повысилась кучность стрельбы, оно стало намного удобнее для стрельбы в разных положениях. Пластиковые детали делают ручной пулемёт легче, проинформировал Головашкин.

"У РПК-16 телескопический ствол что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы. Облегченная и очень удобная рукоятка, пластик — все это, конечно, дает определенные преимущества", — пояснил полковник.

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