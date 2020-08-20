Госдолг и внутренняя экономика: как обстоят дела в России

В связи с состоянием экономики после пандемии, правительство РФ высказало намерение взять новый долг. По идее он должен улучшить текущее состояние дел. А по факту сумма долга настолько велика, что эксперты Счетной палаты говорят о возможном дефиците в 5 триллионов рублей. Эта отметка критична для российской экономики.

С начала года из-за вспышки COVID-19 экономическая ситуация страны постоянно ухудшалась. Сначала значительно снизилась продажа гособлигаций. Потом и вовсе было отменено несколько аукционов. Сильно снизились доходы от нефти и газа. А также уже практически провален план по газификации страны, о чем сообщил президенту РФ Алексей Кудрин, глава Счетной палаты.