Мутко признал, что половина россиян никогда не сможет взять ипотеку

Несмотря на снижение процентной ставки по ипотеке, её никогда не смогут взять около 40% россиян, заявил бывший вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко.

"Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40 процентов всё равно будут неспособны взять ипотеку. Необходимо развивать и другие инструменты, такие как индивидуальное жилищное строительство, рынок аренды жилья, а также создание инфраструктуры в регионах", — заявил генеральный директор государственной компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для россиян.

Мутко добавил, что сегодня по ипотеке приобретается около 75% строящегося жилья. Ежегодно прибегают к этому варианту приобретения жилья около одного миллиона семей.