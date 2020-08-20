Резко выросли цены на вторичное жилье небольшого метража в России. Самое дорогое малогабаритное жильё продаётся в Москве и Севастополе.
"Самые дорогие студии и малогабаритные "однушки", кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, нашлись в Севастополе (в среднем почти 4 млн), Петербурге (3,8 млн), Сочи (3,5 млн) и Владивостоке (3,4 млн).
Самые бюджетные малогабаритки можно купить в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле (1,3 млн) и Кургане (1,3 млн)", — говорится в сообщении портала "Мир квартир", который проанализировал данные по 70 крупным городам страны.
С начала года студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали в среднем на 13 процентов. Лидеры повышения — Ставрополь, Рязань, Ульяновск и Новокузнецк.
"Самую впечатляющую ценовую динамику продемонстрировали небольшие квартиры на вторичном рынке Рязани (+29% с начала года), Ставрополя (+29%), Саратова (+28%), Новокузнецка (+28%) и Ульяновска (+27%).
Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешёвое жилье — студии и небольшие "однушки". Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх", — поясняется в сообщении.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.