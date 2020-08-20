Резко выросли цены на вторичное жилье небольшого метража в России. Самое дорогое малогабаритное жильё продаётся в Москве и Севастополе.

"Самые дорогие студии и малогабаритные "однушки", кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, нашлись в Севастополе (в среднем почти 4 млн), Петербурге (3,8 млн), Сочи (3,5 млн) и Владивостоке (3,4 млн).

Самые бюджетные малогабаритки можно купить в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле (1,3 млн) и Кургане (1,3 млн)", — говорится в сообщении портала "Мир квартир", который проанализировал данные по 70 крупным городам страны.