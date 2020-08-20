На восстановление экономики РФ потратили более 1 трлн рублей за полгода

Из средств резервного фонда на поддержку экономики России в период пандемии власти израсходовали 1,25 трлн рублей. Об этом сообщило ведомство Алексея Кудрина.

"Из резервного фонда правительства Российской Федерации в соответствии со сводной росписью выделено 1 трлн 419,7 млрд рублей, из которых 1 трлн 248,1 млрд рублей, или 88%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19", — отмечается в аналитической записке Счетной палаты РФ.

При этом в контрольном ведомстве подсчитали, что объем бюджетных трансфертов, предоставленных регионам в январе-июне 2020 года, увеличился в 1,6 раза в годовом сопоставлении и возрос до 1 трлн 376,9 млрд рублей.