Сервис "Работа.ру" провёл анализ августовских предложений российских работодателей соискателям, которые будут работать дистанционно из дома.

Самые привлекательные предложения получили ведущий сториз в "Инстаграме", инженер автоматизированного тестирования, менеджер по подбору персонала, NET-разработчик и технический писатель.

"На высокую зарплату от 250 тысяч рублей в месяц может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов. Работа временная, рассчитанная на четыре месяца. От 175 тысяч рублей может претендовать инженер автоматизированного тестирования. Сотруднику предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег. Менеджер по подбору персонала и NET-разработчик могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, а также технические писатели — от 120 тысяч рублей", — говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".