Впервые за долгие годы менее трети всех поступлений в федеральную казну в первом полугодии 2020-го составили нефтегазовые доходы.
"Доля нефтегазовых доходов бюджета России составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в первом полугодии снизилась в годовом исчислении на 1,5% до 2,3% ВВП", — говорится в докладе Счётной палаты РФ об исполнении федерального бюджета.
С 2005-го по 2019 годы доля нефтегазовых доходов в бюджете России достигала 51 процента, напомнили сотрудники Счётной палаты.
"На снижение доходов повлияли уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть, газ и товары, выработанные из нефти, на 618,1 млрд рублей, или на 53,6%, НДПИ в виде углеводородного сырья на 1,134 трлн рублей, или на 36,4%. Показатель уменьшился в основном за счет снижения средней цены на нефть, снижения объемов экспорта газа. Это было вызвано погодными условиями и спадом экономической активности в странах Европы во время пандемии", — отмечают в докладе аудиторы СП России.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.