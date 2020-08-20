В федеральном бюджете снизилась доля нефтегазовых доходов

Впервые за долгие годы менее трети всех поступлений в федеральную казну в первом полугодии 2020-го составили нефтегазовые доходы.

"Доля нефтегазовых доходов бюджета России составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в первом полугодии снизилась в годовом исчислении на 1,5% до 2,3% ВВП", — говорится в докладе Счётной палаты РФ об исполнении федерального бюджета.

С 2005-го по 2019 годы доля нефтегазовых доходов в бюджете России достигала 51 процента, напомнили сотрудники Счётной палаты.