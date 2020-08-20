Российский банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Российский банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты, ознаменовав собой новую веху в истории спорных цифровых альтернатив существующим финансовым инструментам.

Кредит, выданный Экспобанком бизнесмену Михаилу Успенскому, использовал в качестве залога валюту, известную как "waves". Он был основан украинским предпринимателем Александром Ивановым в 2016 году.

"Впервые в России структурированная сделка с использованием цифрового актива была осуществлена с участием банка, - говорится в сообщении Экспобанка. -Заемщику был выдан кредит, обеспеченный блокчейн-токенами."

Сумма кредита и условия договора не были обнародованы.

Ранее, как писала "Правда.Ру", Владимир Путин подписал закон, который официально разрешает покупку и продажу криптовалюты, но не признает ее законным платежным средством. Поэтому любые криптовалютные активы, используемые в качестве обеспечения, считаются "другим имуществом", а не фиатной валютой.

Управляющий партнер юридической фирмы EDR Александр Журавлев, консультировавший банк по сделке, отметил, что криптоактивы можно использовать в качестве залога, так как их можно обменять на реальную валюту.

"Это важный этап для криптовалют в России, так как он показывает, что цифровые активы могут быть широко использованы и применены в реальной жизни", - сказал он.

Другой юрист, Юрий Брисов, сказал РБК, что никаких вопросов о законности кредита нет, так как "ограничений на обращение неплатежеспособных токенов не существует."

Экспобанк, базирующийся в Москве и принадлежащий экономисту Игорю Киму, ранее контролировался британским банком Barclays.

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