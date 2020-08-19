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В аэропорту столицы Карелии открывается новый аэровокзал

Экономика

Новое здание аэровокзала в аэропорту столицы Карелии — Петрозаводске — откроется в четверг, 20 августа.

"20 августа первых пассажиров примет новый аэровокзал Петрозаводска. Аэровокзальный комплекс был возведен к юбилею республики, который отмечается в текущем году ", — сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

В аэропорту также была отремонтирована взлётно-посадочная полоса, проведены другие работы. Их общая стоимость составила 818 млн рублей.

"Работы над проектом стоимостью почти 818 млн рублей вело главное военно-строительное управление по специальным объектам: военные смогли возвести новое здание менее чем за год. Новый аэровокзал имеет пропускную способность в 300 человек в час.

Модернизирован был также сам аэропорт, в том числе была отремонтирована взлётно-посадочная полоса, смонтированы радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, что позволит принимать воздушные суда тяжелого типа круглосуточно при любых погодных условиях", — говорится в сообщении.

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