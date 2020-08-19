Великий и Нижний: РЖД вновь соединит два Новгорода

С 21 августа возобновит ежедневное сообщение скорый поезд № 41/42 Великий Новгород - Нижний Новгород. Движение состава было временно остановлено в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции.

"С 21 августа скорый поезд № 41/42 сообщением Нижний Новгород - Великий Новгород возобновит ежедневное курсирование на постоянной основе. С начала месяца ежедневные рейсы поезда были восстановлены временно в тестовом режиме. Ранее периодичность его курсирования была сокращена в связи со снижением пассажиропотока и ограничениями, которые действовали в субъектах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы Горьковской железной дороги.

Из Нижнего поезд будет отправляться в 16:25, прибывать в Великий на следующий день в 06:24. Из Великого отправится в 21:20 и прибудет в Нижний на следующий день в 09:58.