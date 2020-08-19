Объём креативной экономики в России не достигает трёх процентов, в мире за десять лет он вырос в два раза.
"Городская экономика, креативная экономика за последние 10 лет в глобальном масштабе выросла в два раза. Если в Великобритании объем креативной индустрии достигает 10%, то в России мы пока не дотягиваем до 3%. Это точно точка роста для нас", — заявила гендиректор государственного Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Она полагает, что креативная экономика всегда прибыльна, к тому же формирует комфортную среду для человека.
"Инвестиции в креативные индустрии всегда окупаются и помогают формировать комфортную среду для человека. Сколько критики было. Когда заммэра Москвы Наталья Сергунина на цифрах показала, сколько затрачивает Москва на проведение фестивалей, освещение, и сколько она на этом зарабатывает. В 3-5 раз окупаемость. Когда глава муниципалитета вкладывает в развитие среды, это всегда окупается", — резюмировала Чупшева.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.