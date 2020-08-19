Чиновница посетовала на малый объём креативной экономики в России

Объём креативной экономики в России не достигает трёх процентов, в мире за десять лет он вырос в два раза.

"Городская экономика, креативная экономика за последние 10 лет в глобальном масштабе выросла в два раза. Если в Великобритании объем креативной индустрии достигает 10%, то в России мы пока не дотягиваем до 3%. Это точно точка роста для нас", — заявила гендиректор государственного Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Она полагает, что креативная экономика всегда прибыльна, к тому же формирует комфортную среду для человека.