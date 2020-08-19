Артемию Лебедеву не понравился монумент "Родина-мать зовёт!"

Известный интернет-дизайнер Артемий Лебедев грубо отозвался о монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде, назвав памятник "уродским". Это высказывание Лебедев допустил в ответ на просьбу волгоградцев вернуть прежнее освещение памятнику.

"Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего сделать. Ее будут вечно поддерживать", — сказал Артемий Лебедев в своём видеоблоге на YouTube-канале.

Дизайнер считает, что единственным достоинством знаменитой скульптуры является шикарный вид на город, который открывается с верхушки монумента.