Известный интернет-дизайнер Артемий Лебедев грубо отозвался о монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде, назвав памятник "уродским". Это высказывание Лебедев допустил в ответ на просьбу волгоградцев вернуть прежнее освещение памятнику.
"Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего сделать. Ее будут вечно поддерживать", — сказал Артемий Лебедев в своём видеоблоге на YouTube-канале.
Дизайнер считает, что единственным достоинством знаменитой скульптуры является шикарный вид на город, который открывается с верхушки монумента.
"Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Это одна из самых высоких статуй в мире, её высота составляет 85 метров", - говорится в справочных материалах.
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