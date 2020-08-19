За год августа 2019-го в России закрылось 1,16 млн малых и средних предприятий, пишут "Известия" со ссылкой на отчёт Федеральной налоговой службы. Это почти в два раза выше, чем за такое же время годом ранее.
Эксперты считают, что массовое закрытие предприятий произошло из-за падения покупательского спроса на фоне пандемии и новые предписания Роспотребнадзора.
"Многие арендаторы не смогли получить скидку по арендной плате на время карантина, а финансовой подушки на случай простоя у них не было. В сфере обслуживания предприниматели часто жаловались на жесткие требования и проверки Роспотребнадзора. Россияне стали экономить на товарах и услугах, выбирать более дешевые опции", — рассказала генеральный директор ИТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко.
Сильнее всего пандемия ударила по сектору услуг. Специалисты полагают, что изменить ситуацию с малыми предприятиями могла бы налоговые новации.
"Следует внести изменения в режимы, чтобы освободить МСП от уплаты НДС и налога на прибыль в пользу процента с продаж. Компаниям с выручкой до 200 млн следовало бы установить ставку такого налога в размере 6%, фирмам с доходами до 500 млн — на уровне 8% доходов, а предприятиям с оборотом до 1,5 млрд — не больше 10%", — предложил член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин.
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