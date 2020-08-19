В России за год закрылось более миллиона малых предприятий

За год августа 2019-го в России закрылось 1,16 млн малых и средних предприятий, пишут "Известия" со ссылкой на отчёт Федеральной налоговой службы. Это почти в два раза выше, чем за такое же время годом ранее.

Эксперты считают, что массовое закрытие предприятий произошло из-за падения покупательского спроса на фоне пандемии и новые предписания Роспотребнадзора.

"Многие арендаторы не смогли получить скидку по арендной плате на время карантина, а финансовой подушки на случай простоя у них не было. В сфере обслуживания предприниматели часто жаловались на жесткие требования и проверки Роспотребнадзора. Россияне стали экономить на товарах и услугах, выбирать более дешевые опции", — рассказала генеральный директор ИТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

Сильнее всего пандемия ударила по сектору услуг. Специалисты полагают, что изменить ситуацию с малыми предприятиями могла бы налоговые новации.