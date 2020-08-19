Эксперт посоветовал россиянам готовиться к подорожанию автомобилей

Автоэксперт дал совет жителям России подготовиться к повышению цен на легковые автомобили. Если россияне планировали покупать машину, то нужно делать это прямо сейчас, считает он.

"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля. В прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с прошлым годом. Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и некоторые еще в июне. В принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире телеканала "НСН".

Ранее автодилеры заявили о дефиците легковых машин в России, включая отечественную Lada. Они объяснили дефицит перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии.

Моржаретто прокомментировал сообщения о дефиците машин на рынке.