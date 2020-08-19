Автоэксперт дал совет жителям России подготовиться к повышению цен на легковые автомобили. Если россияне планировали покупать машину, то нужно делать это прямо сейчас, считает он.
"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля. В прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с прошлым годом. Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и некоторые еще в июне. В принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире телеканала "НСН".
Ранее автодилеры заявили о дефиците легковых машин в России, включая отечественную Lada. Они объяснили дефицит перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии.
Моржаретто прокомментировал сообщения о дефиците машин на рынке.
"Сейчас автопроизводители работают с осторожностью и не требуют от дилеров забивать склады, поэтому нехватку могут ощутить только те, кто хочет немедленно купить и поехать", — полагает автоэксперт.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.