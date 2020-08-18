Свыше 130 тысяч компаний Подмосковья получили субсидии на зарплату

Свыше 130 тысяч фирм малого и среднего бизнеса в Московской области получили федеральные субсидии на выплаты зарплаты своим сотрудникам.

Выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника перечисляются из бюджета компаниям малого и среднего бизнеса, если они сохранили с марта 2020 года не менее 90 процентов рабочих мест.

"Из федеральных мер поддержки я бы, наверное, отметила, прежде всего, субсидию, которую через каналы УФНС очень удобно в режиме онлайн предоставляли компаниям из пострадавших отраслей, это 12 130 рублей на одного сотрудника. У нас в Подмосковье 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогли получить такую субсидию. Общий объем поддержки, которую получил бизнес, составил 4,4 миллиарда рублей", — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Зиновьева.

Она отметила, что около 10 тысяч подмосковных компаний получили льготные банковские кредиты под 2% годовых.