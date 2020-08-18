Объём свободных денег у россиян в июле заметно вырос

В июле у россиян заметно вырос объём свободных денег — на 13,7 процента по сравнению с июнем — до 28,3 тыс. рублей.

"Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Во всех типах российских городов отмечается рост объёма свободных денег, отметили специалисты "Ромир".