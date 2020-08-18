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Объём свободных денег у россиян в июле заметно вырос

Экономика

В июле у россиян заметно вырос объём свободных денег — на 13,7 процента по сравнению с июнем — до 28,3 тыс. рублей.

"Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Во всех типах российских городов отмечается рост объёма свободных денег, отметили специалисты "Ромир".

"В городах-миллионниках индекс вырос на 12,4% по сравнению с июнем — до 35,4 тысячи рублей. Объём свободных денег в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек повысился на 12,5% и составил 32,5 тысячи рублей. В небольших городах от 100 до 500 тысяч рост оказалось более существенным — на 17,2%: значение индекса в июле оказалось равно 18,4 тысячи рублей. В небольших городах доходы и расходы более волатильны: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, теперь же быстрее восстанавливается", — проинформировали специалисты "Ромира".

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