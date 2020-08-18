На фоне восстановления отечественной экономики после эпидемии коронавируса Центральный банк России ожидает рост числа нелегальных так называемых "чёрных" кредиторов в ближайшие полтора года.

"Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться. Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед. Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегальных кредиторов, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.