Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, так как состояние экономики РФ позволяет государству выполнять обязательства, считают эксперты.
"И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. … Близкий дефолт не просматривается", — рассказали сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ).
Аналитики ВШЭ полагают, что не должен пугать прогноз на среднесрочную перспективу.
"Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Нынешний суммарный долг РФ, состоящий из внутреннего и внешнего, долгов регионов и муниципалитетов, составляет 17 трлн рублей, или 15% ВВП. Критическим уровнем считается соотношение долга к ВВП в 60%, для развивающихся стран — 40%", — проинформировали экономисты.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.