Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, так как состояние экономики РФ позволяет государству выполнять обязательства, считают эксперты.

"И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. … Близкий дефолт не просматривается", — рассказали сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ).

Аналитики ВШЭ полагают, что не должен пугать прогноз на среднесрочную перспективу.