На удалённый режим работы перешли 54% компаний страны. 47% россиян считают, что дистанционная работа станет общепринятым форматом занятости.
"Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удалённый режим работы полностью или частично. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удалённую работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы", — говорится в результатах исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России
Опрошенные россияне — 81 процент — уверены, что весенняя самоизоляция окажет влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем.
"Важнейшей составляющей адаптации бизнеса к новым условиям становятся цифровые инструменты и технологии. 23% участников исследования считают, что распространение информационных технологий и цифровизация различных аспектов человеческой жизнедеятельности являются главными сегодняшними изменениями. 47% россиян считают, что дистанционный формат работы станет общепринятым форматом занятости", — заключают авторы исследования.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.