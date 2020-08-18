Половина российских компаний перешла на "удалёнку"

На удалённый режим работы перешли 54% компаний страны. 47% россиян считают, что дистанционная работа станет общепринятым форматом занятости.

"Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удалённый режим работы полностью или частично. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удалённую работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы", — говорится в результатах исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России

Опрошенные россияне — 81 процент — уверены, что весенняя самоизоляция окажет влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем.