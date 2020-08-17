Социологи зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Социологический центр "Ромир" зафиксировал в июле рекордное расхождение между данными Росстата об инфляции и фактическим ростом реальных цен. Социологи считают, что официальные данные занижены в 4,7 раза.

"Рассчитанный холдингом "Ромир" показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом", — говорится в отчете холдинга "Личная инфляция россиян резко выросла".

По расчетам экспертов "Ромира", цены выросли на 1,36%. По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%, то есть в 4,7 раза ниже.