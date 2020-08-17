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Социологи зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Экономика

Социологический центр "Ромир" зафиксировал в июле рекордное расхождение между данными Росстата об инфляции и фактическим ростом реальных цен. Социологи считают, что официальные данные занижены в 4,7 раза.

"Рассчитанный холдингом "Ромир" показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом", — говорится в отчете холдинга "Личная инфляция россиян резко выросла".

По расчетам экспертов "Ромира", цены выросли на 1,36%. По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%, то есть в 4,7 раза ниже.

"В июле 2020 года разница в динамике индекса дефлятора "Ромира" и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции. Динамика индекса "Ромира" объясняется в первую очередь тем, что в июле активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин", — говорится в отчете социологов.

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