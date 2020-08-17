Производство сухих бальзамов из оленьих рогов запустили в Бурятии

Производство сухих бальзамов под брендом "Саянский марал" из пантов марала (неокрепших рогов алтайского оленя) начали в Тункинском районе Бурятии.

"Фермерское хозяйство Николая Сыбенова находится в 10 км от курорта Аршан, куда ежегодно приезжают тысячи туристов из Улан-Удэ, Иркутска, других российских городов. Три года назад в рамках госпрограммы по поддержке семейных животноводческих ферм получило 10 млн рублей и вложило еще 6 млн рублей на создание мараловедческой фермы для производства пантов маралов в Тунке. Сейчас предприниматель запустил линию продукции из пантов марала. Продажи начались онлайн, в интернете", — сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Сыбенов привез в Бурятию 65 голов марала из Горного Алтая в марте 2020 года. Сейчас животные находятся на пастбище у подножия Восточного Саяна. Первые рога у маралов он спилил в июле, в августе появилась первая партия сухих бальзамов.