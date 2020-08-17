Субсидии малому и среднему бизнесу могут продлить

Российская и мировая экономика по-прежнему находится в депрессии. А малому и среднему бизнесу в России приходится сложнее всего, ведь не все смогли воспользоваться эффектом отложенного спроса.

Поэтому в стране необходимо продлить субсидии для МСП, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Малый и средний бизнес концентрирует большое количество рабочих мест. И определённая поддержка ему — это в данном случае и поддержка этих рабочих мест. В экономике бывает такая ситуация, когда происходит некий отскок от дна, то есть падение и сразу резкий разворот вверх всех показателей. Мы не находимся в такой ситуации. И мировая экономика в такой ситуации не находится, чтобы произошёл резкий разворот. Идёт постепенный поворот от депрессии к оживлению. Но общая ситуация всё равно депрессивная и положение этих предприятий сложное и они, конечно, нуждаются в том, чтобы получить эту поддержку", — считает эксперт.

Напомним, что бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с письмом к президенту Владимиру Путину. Он просит главу государства продлить субсидии для малого и среднего бизнеса. Речь идёт о госпомощи, которую можно направить на выплату зарплат сотрудникам при сохранении общей численности коллектива.