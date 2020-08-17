Мишустин о погранпереходах на Дальнем Востоке: "Это безобразие!"

Только четыре из 58 погранпереходов на российском Дальнем Востоке находятся в более-менее приличном состоянии, заявил премьер Михаил Мишустин при посещении объекта у моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

"Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!" — сказал премьер. По его мнению, за четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу РФ, можно было какой-то порядок навести. Получается, мы всё делаем для того, чтобы расписаться в собственном неумении организовать работу", — посетовал Мишустин.

Он заметил, что из-за проблемы с пограничными переходами, отношение к стране остаётся не самым лучшим.