Только четыре из 58 погранпереходов на российском Дальнем Востоке находятся в более-менее приличном состоянии, заявил премьер Михаил Мишустин при посещении объекта у моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ.
"Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!" — сказал премьер. По его мнению, за четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу РФ, можно было какой-то порядок навести. Получается, мы всё делаем для того, чтобы расписаться в собственном неумении организовать работу", — посетовал Мишустин.
Он заметил, что из-за проблемы с пограничными переходами, отношение к стране остаётся не самым лучшим.
"Смысл труда рабочих, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход, теряется. Когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу… а здесь, к сожалению, беда", — констатировал глава правительства.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.