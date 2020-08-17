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Уровень безработицы в Удмуртии вырос в четыре раза с апреля

Экономика

С начала апреля в Удмуртии уровень официальной безработицы вырос более чем в четыре раза, сообщили в региональном Минтруда.

"Численность безработных граждан в Удмуртии составляет 29 373 человека, из них получают пособие по безработице 25 тыс. человек, уровень безработицы 3,86%. Имеется 15 407 вакансий. 477 организаций планируют высвобождение либо сокращение 3 953 человек. На 1 апреля были зарегистрированы 7,3 тыс. безработных", — рассказала министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Она отметила, что количество зарегистрированных в Центрах занятости значительно увеличилось за счет людей, которые были задействованы в теневых сферах экономики.

"Нашли работу 8 389 человек, это только на 1 тыс. меньше, чем в прошлом году, что говорит о том, что к нам пришло за пособием большое количество людей с теневой занятости. В общественных работах приняли участие 700 жителей республики, на профессиональное обучение направили более 700 граждан, содействие в самозанятости получили еще около 700 человек", — отчиталась министр.

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