Уровень безработицы в Удмуртии вырос в четыре раза с апреля

С начала апреля в Удмуртии уровень официальной безработицы вырос более чем в четыре раза, сообщили в региональном Минтруда.

"Численность безработных граждан в Удмуртии составляет 29 373 человека, из них получают пособие по безработице 25 тыс. человек, уровень безработицы 3,86%. Имеется 15 407 вакансий. 477 организаций планируют высвобождение либо сокращение 3 953 человек. На 1 апреля были зарегистрированы 7,3 тыс. безработных", — рассказала министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Она отметила, что количество зарегистрированных в Центрах занятости значительно увеличилось за счет людей, которые были задействованы в теневых сферах экономики.