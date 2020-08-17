Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

Новый полис ОСАГО страховщики не вправе навязывать российским автовладельцам. Об этом сообщил на своём портале Центральный банк России.
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца.
"Сложилась практика, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В адрес ЦБ РФ поступило несколько десятков жалоб от автовладельцев. Центральный банк России подчёркивает, что подобные действия автостраховщиков незаконны", — отмечается в сообщении финансового регулятора.
Издание "Коммерсантъ" заметило, что, в частности, страховщики отказываются корректировать полис из-за получения нового водительского удостоверения. В другом случае страховая компания требовала аннулировать полис, когда клиент допустил ошибку при его оформлении.
Ранее сообщалось, что летом россияне смогут оформлять ОСАГО без прохождения техосмотра.
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