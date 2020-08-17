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Швейцарский экономист: локомотив восстановления экономик мира - КНР

Экономика

Китай может играть ведущую роль в глобальном восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса.

Так считает швейцарский экономист, член экономической ассоциации Economiesuisse Рудольф Минш.

По его словам, "абсолютно важно, чтобы Китай сопротивлялся любой тенденции к развороту глобализации".

"Китайский рынок стал важным глобальным двигателем роста из-за его размера и продолжающегося роста. Есть все основания полагать, что страна будет играть роль локомотива в период после пандемии, чтобы стимулировать глобальный подъём. Пекин должен продолжать прилагать усилия по созданию ориентированной на рынок, правовой и интернационализированной бизнес-среды".

Наиболее важной частью китайской экономической политики сегодня, уверен экономист, является "приверженность правительства открытию двери в мир, несмотря на трудности, возникающие в результате коронавирусного кризиса".

Минш подчеркнул, что" открытые рынки являются ключом к долгосрочному росту Китая, а следовательно, и всего остального мира".

Что касается экономического сотрудничества между Пекином и Берном, эксперт отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнёром Швейцарии в Азии с 2010 года и третьим по величине в мире после Европейского союза и Соединённых Штатов. Соглашение о свободной торговле между двумя странами было подписано в 2013 году:

"В Китае очень много швейцарских компаний, которые работают с китайскими компаниями".

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