Эксперт рассказал, как не лишиться единственной квартиры за долги

Если собственность забирают в счёт долгов, не стоит паниковать и распродавать добро. Из-за такой спешки можно остаться совсем без жилья, считает юрист.

"У должника по закону нельзя забрать единственное жилье, в котором он проживает. В случае, если у человека нескольких квартир, суд оставит ему самую дешевую, также будет учтена площадь квартиры, региональный норматив площади жилья на одного человека и число проживающих в нем членов семьи", — рассказал юрист, арбитражный управляющий Илья Софонов.

Он пояснил, что должник обязан доказать в суде: он живет в квартире, которая является его единственным жильем. Доказать это нужно фактически, а не только по документам.