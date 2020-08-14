Если собственность забирают в счёт долгов, не стоит паниковать и распродавать добро. Из-за такой спешки можно остаться совсем без жилья, считает юрист.
"У должника по закону нельзя забрать единственное жилье, в котором он проживает. В случае, если у человека нескольких квартир, суд оставит ему самую дешевую, также будет учтена площадь квартиры, региональный норматив площади жилья на одного человека и число проживающих в нем членов семьи", — рассказал юрист, арбитражный управляющий Илья Софонов.
Он пояснил, что должник обязан доказать в суде: он живет в квартире, которая является его единственным жильем. Доказать это нужно фактически, а не только по документам.
"Суды считают так: если человек продал квартиру, значит ему есть где жить. Не паникуйте и не пытайтесь сделать все "побыстрее". Так можно остаться без единственной квартиры. Любые ваши сделки с недвижимостью ближе к старту банкротства будут изучать буквально под микроскопом", — заключил эксперт.
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