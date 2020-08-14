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Специалист рассказал, как сэкономить на оплате ЖКУ

Экономика

Снижение размера коммунальных платежей поможет добиться сокращения потребления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), уверен специалист в сфере ЖКХ.

"Основная часть переплаты происходит не в связи со стоимостью тарифов, а в связи с объемом потребления услуг. Чтобы снизить размер платежей, нужно сократить объемы потребления", — рассказала исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ" Светлана Разворотнева.

Специалист подчеркнула, что не следует сетовать на правительство, которое устанавливает тарифы на коммунальные услуги, — оно их сдерживает, считает Разворотнева, отмечая, что жильцы сами выбрасывают деньги на ветер.

"Мы переплачиваем 15-20% коммунальных услуг, потому что открываем форточки, чтобы не жарко было, оставляем свет в помещениях, которыми не пользуемся. Можно поставить датчики движения, которые позволят экономить свет в комнатах, где нет никого. Можно купить бытовую технику класса "А", которая будет экономить энергию", — резюмировал специалист.

Также Разворотнева рекомендовала оборудовать датчиками жилье и места общего пользования. Датчики станут дозировать расход тепла и энергоресурсов, что главным образом отражается на двух графах "платежки", и за что приходится платить больше всего.

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