Особую экономическую зону планируют создать в Пермском крае

Первую особую экономическую зону производственного типа планируется создать в Гамовском сельском поселении Пермского края в 2021 году.

"Площадка для создания ОЭЗ расположена в границах Гамовского сельского поселения в Осенцовском промышленном узле на участке площадью около 200 га. Вблизи расположены крупные предприятия — "Сибур" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Территория имеет развитую сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение. О железнодорожной инфраструктуре идут переговоры с РЖД", — сообщается на сайте правительства региона.

В Пермском крае сейчас выполняются работы по 80 крупным инвестпроектам в промышленности. Общая сумма инвестиций — 1,6 трлн рублей.