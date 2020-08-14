Первую особую экономическую зону производственного типа планируется создать в Гамовском сельском поселении Пермского края в 2021 году.
"Площадка для создания ОЭЗ расположена в границах Гамовского сельского поселения в Осенцовском промышленном узле на участке площадью около 200 га. Вблизи расположены крупные предприятия — "Сибур" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Территория имеет развитую сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение. О железнодорожной инфраструктуре идут переговоры с РЖД", — сообщается на сайте правительства региона.
В Пермском крае сейчас выполняются работы по 80 крупным инвестпроектам в промышленности. Общая сумма инвестиций — 1,6 трлн рублей.
"В крае есть положительный опыт развития специальных зон с преференциями для инвесторов — ТОСЭР "Чусовой" и ТОСЭР "Нытва". Кроме того, для административной поддержки используется механизм присвоения бизнес-проектам статуса приоритетных. В ближайшее время в регионе примут закон об инвестиционном налоговом вычете", — говорится в публикации пресс-службы.
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