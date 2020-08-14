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Золотовалютные резервы России достигают небывалого максимума

Экономика

Стоимость золотовалютных резервов России за неделю выросла почти на $9 млрд. 

На сегодня он (золотой запас) составляет $600 млрд  - рекорд, побивший предыдущий максимум августа 2008 года в $598 млрд.

Напомним, что именно тогда грянул глобальный финансовый кризис, или, как его еще называют, "великая рецессия", которая вызвала хаос во всем мире в конце 2000-х гг. Тогда фонд slush начал быстро сокращаться и потерял более $100 млрд в течение трех месяцев.

Однако за последние годы Россия смогла - во многом благодаря проводимой политике де-долларизации и на наращивании золотовалютных резервов, а также резервов в евро и юанях - вернуть потерянное.

"В первую неделю августа "резервная" денежная масса увеличилась на $8,9 млрд, или на 1,5%, до $ 600,1 млрд. Текущий рост обусловлен положительными курсовыми изменениями и ростом мировых цен на золото", - сообщили в Центральном Банке Москвы (цитата RT).

Министр финансов Антон Силуанов говорит, что российские финансы "демонстрируют высокий уровень стабильности в экономике". Он добавил, что международные рейтинговые агентства установили кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне.

Напомним,ранее,как уже сообщала "Правда.Ру" Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB. Прогноз остается стабильным. 

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