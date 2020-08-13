Директора "Крымавтодора" уволили за срыв нацпроекта

В Симферополе директор госпредприятия "Крымавтодор" Дмитрий Кривенко покидает пост, который занимал два года.

Министерство транспорта России назвало Республику Крым в числе регионов, которые сильно отстают с реализацией национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В регионе низкий процент укладки дорожного покрытия — менее 20%, а также кассового освоения денег — менее 10%.

"Мной принято сегодня решение. Прямое поручение: первое — руководителя "Крымавтодора" — товарища Кривенко — уволить. Выговоры объявить товарищам Нефедову, Суханову — это Служба автомобильных дорог республики Крым (начальник и первый заместитель службы - прим. ред.) — за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах", — сказал глава республики Сергей Аксёнов на совещании по реализации госпрограмм.

Глава региона проинформировал, что за неделю посетил более 70 строительных объектов, из них более чем в 50 выявили различные нарушения.