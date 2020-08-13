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В России запретили завоз птицы из Австралии из-за гриппа

Экономика

В Австралии, по информации Россельхознадзора, начал зверствовать птичий грипп и поэтому ведомство запретило ввоз из этой страны любой птицеводческой продукции с 12 августа.

"В связи с ухудшением в Австралии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 августа 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Россию птицеводческой продукции. Ограничения распространяются на живую птицу и инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды птицеводческой продукции не прошедшие тепловую обработку, а также на готовую продукцию из птицы или содержащую в своем составе продукты переработки птицы; корма и кормовые добавки для птиц", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, запрет распространяется на транзитные перевозки австралийской птицы по российской территории. До 12 августа из Австралию ввозили живую птицу, инкубационное яйцо и птичьи корма. Остальная птицеводческая продукция из этой страны была запрещена в России в 2014 году в рамках контрсанкционных мер.

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