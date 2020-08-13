Винный рынок России вошел в мировой топ-10

В ежегодном рейтинге привлекательности винного рынка Global Compass Россия поднялась на 23 строчки и вошла в топ-10.

Wine Intelligence отмечает, что российский рынок вин преподнес в этом году "большой сюрприз":

"Такие сильные скачки не часто встречаются в нашем годовом отслеживании тенденций рынка", — говорят специалисты организации.

Почему Россия вдруг оказалась в центре внимания самых привлекательных винных рынков мира?

Выводы аналитиков:

С 2015 года объем потребления вина в России растет совокупными годовыми темпами на 13,2%

За тот же период стоимость росла быстрее на 20,9% в годовом исчислении, что означает, что российские потребители не только увеличивают количество выпиваемого вина, но и платят больше за каждую купленную бутылку

Неудивительно, что потребление на душу населения удвоилось произошло это "отчасти из-за того, что молодое поколение россиян поменяло водку, которой отдают предпочтение их родители на вино".

Вот так. А некоторые сомневались в необходимости закона о виноделии:

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