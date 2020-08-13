Винный рынок России вошел в мировой топ-10

В ежегодном рейтинге привлекательности винного рынка Global Compass Россия поднялась на 23 строчки и вошла в топ-10.
Wine Intelligence отмечает, что российский рынок вин преподнес в этом году "большой сюрприз":
"Такие сильные скачки не часто встречаются в нашем годовом отслеживании тенденций рынка", — говорят специалисты организации.
Вот так. А некоторые сомневались в необходимости закона о виноделии:
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Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.