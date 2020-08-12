Михаил Дегтярёв намерен уволить регионального транспортного министра за попытку отложить на год строительство важной для Хабаровского края дороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын.

Главу региона возмутило действие чиновника, тот вслух согласился с поручением, а затем "под шумок" подсунул бумагу, обосновывающую перенос строительства на следующий год.

"Запросил данные по бюджету 2020 года — денег не заложено, люди негодуют. Даю прямое поручение: взять из резервного фонда, работы начать хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Исполняющий обязанности министра Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу "под шумок" в стопке, что нецелесообразно — на следующий год переносим. Это саботаж прямой, внаглую человек это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю", — сказал Дегтярёв.