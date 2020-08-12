Петербург с городами Поволжья свяжет скоростной поезд "Стриж"

РЖД запустят новый скоростной поезд "Стриж" из Петербурга в Самару. Пока известно расписание на оставшуюся часть августа и начало сентября.

"Стриж" способен развивать скорость до 200 км/ч, время в пути на маршруте сократится почти вдвое. В первый рейс поезд "Стриж" № 713/714 из Петербурга отправится 21 августа, из Самары — 22 августа. Из северной столицы — по нечетным датам в 00:45 и прибывать в Самару будет в 19:50 в тот же день. Из Самары поезд отправится в 00:20 и прибудет в Петербург в 19:20", — говорится в сообщении РЖД.

По пути поезд будет делать остановки в восьми крупных городах, преимущественно поволжских. В составе есть вагоны первого и второго классов, а также спальные вагоны класса "Люкс" с туалетом и душем.