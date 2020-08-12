На Чукотке началась разработка месторождения "Пыркакайские Штокверки"

Разработку месторождения олова на Чукотке будет вести акционерное общество "Русолово", которое победило на соответствующем открытом конкурсе.

"Сегодня у Чукотки появился еще один крупный инвестор. Закончился аукцион, по итогам которого крупнейшее месторождение олова в России — "Пыркакайские Штокверки" — будет разрабатывать ПАО "Русолово". Развитие проекта даст рабочие места и увеличит поступления в бюджет, что позволит развивать социальную сферу", — написал в своем "Инстаграме" губернатор Чукотки Роман Копин.

На "Пыркакайских Штокверках", по результатам геологических разведок, находится не менее 350 тысяч тонн олова и 21 тысяча тонн вольфрама. Основа экономики Чукотки — добыча полезных ископаемых.