На Чукотке началась разработка месторождения "Пыркакайские Штокверки"

Разработку месторождения олова на Чукотке будет вести акционерное общество "Русолово", которое победило на соответствующем открытом конкурсе.
"Сегодня у Чукотки появился еще один крупный инвестор. Закончился аукцион, по итогам которого крупнейшее месторождение олова в России — "Пыркакайские Штокверки" — будет разрабатывать ПАО "Русолово". Развитие проекта даст рабочие места и увеличит поступления в бюджет, что позволит развивать социальную сферу", — написал в своем "Инстаграме" губернатор Чукотки Роман Копин.
На "Пыркакайских Штокверках", по результатам геологических разведок, находится не менее 350 тысяч тонн олова и 21 тысяча тонн вольфрама. Основа экономики Чукотки — добыча полезных ископаемых.
"Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Округ удерживает лидерство в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота", — отмечается на официальном портале региона.
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