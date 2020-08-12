Очень высокий уровень цен вызвал возмущение президента России Владимира Путина. Он поручил главе региона Владимиру Солодову внимательно посмотреть на монополистов, которые поставляют продукцию и продают её на полуострове.
"Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются. И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края.
Глава государства не уверен в обоснованности издержек, которые в конечном итоге сказываются на розничных ценах.
"Я понимаю, всё связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть. Я вас прошу вместе с Федеральной антимонопольной службой самым внимательным образом на это взглянуть", — поручил Солодову президент.
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