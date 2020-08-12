В Иркутске построят суворовское училище

В Иркутске будет построено суворовское военное училище, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что строительство будет вестись по поручению президента России.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение от верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем", — сказал он на совещании с руководством оборонных предприятий и области.

Шойгу предложил врио губернатора Кобзеву найти место для училища. Контроль над строительством и формированием учебного заведения Шойгу поручил командующему Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину.

У Минобороны хороший опыт быстрого строительства: на возведение суворовских училищ уходило от четырех до девяти месяцев, отметил Шойгу и попросил Кобзева соблюдать эти сроки.