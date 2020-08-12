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Права более тысячи дольщиков восстановят в пяти регионах России

Экономика

В пяти регионах страны будут восстановлены права более 1,2 тысячи участников долевого строительства.

Решение об этом принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков, сообщила пресс-служба вице-премьера России Марата Хуснуллина, который являетя председателем Наблюдательного совета фонда.

"Сегодня мы приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По десяти домам мы выплатим компенсации, а еще пять домов достроим. За счет средств фонда будут достроены три дома застройщика "Пермпромжилстрой" в Пермском крае и два дома "Кварстрой-НН" в Нижегородской области. Дольщикам застройщиков-банкротов "Шлиссельбург" в Ленинградской области, "Фонда жилищного строительства" и АО "Стройинтерсервис" в Саратовской области, двух домов "Базис-строй" в Пятигорске и двух домов ИК "Квартстрой-НН" в Нижегородской области выплатят компенсации", — рассказал вице-премьер Хуснуллин.

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