В пяти регионах страны будут восстановлены права более 1,2 тысячи участников долевого строительства.

Решение об этом принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков, сообщила пресс-служба вице-премьера России Марата Хуснуллина, который являетя председателем Наблюдательного совета фонда.

"Сегодня мы приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По десяти домам мы выплатим компенсации, а еще пять домов достроим. За счет средств фонда будут достроены три дома застройщика "Пермпромжилстрой" в Пермском крае и два дома "Кварстрой-НН" в Нижегородской области. Дольщикам застройщиков-банкротов "Шлиссельбург" в Ленинградской области, "Фонда жилищного строительства" и АО "Стройинтерсервис" в Саратовской области, двух домов "Базис-строй" в Пятигорске и двух домов ИК "Квартстрой-НН" в Нижегородской области выплатят компенсации", — рассказал вице-премьер Хуснуллин.