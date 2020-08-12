Авиаперевозчики пожаловались на резкий скачок цен на авиатопливо

Авиакомпании обратились в правительство России, чтобы проверить обоснованность резкого роста цен на авиационный керосин в аэропортах страны.

"По результатам тендера, с 11 августа по 10 сентября 2020 года, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом тендера за июль изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%", — говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В письме говорится, что взлетевшие цены сводят на нет усилия правительства и авиаперевозчиков по преодолению кризиса в отрасли.