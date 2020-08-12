Эксперты заявили о рекордном падении прибыли российских предприятий

Суммарная прибыль российских предприятий без учета малого бизнеса в марте-мае нынешнего года сократилась на 67 процентов.

"Общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей. Наибольшие убытки понесли компании, занятые оптовой торговлей природным газом — 231 миллиард рублей. Нарастить прибыль — на 8,3 процента — удалось лишь предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль упала или сменилась убытком. Более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 триллиона рублей. Самым провальным для бизнеса оказался март. Совокупный убыток за первый весенний месяц составил 277 миллиардов рублей" — говорится в отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики консалтинговой компании называют это падение прибыли сильнейшим для весенних месяцев за 16 лет — за все время наблюдений за этим показателем в современной России.