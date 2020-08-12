Экономика России пережила самый большой спад с 2009 года

Падение ВВП России с апреля по июнь 2020 года, по предварительным подсчётам, составило 8,5 процента. Об этом сообщается в публикации на сайте Росстата.

"Снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. В то же время максимальное падение случилось в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках и в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Наименьшие убытки понесли обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля и грузоперевозки. Также последствия кризиса в экономике практически не коснулись сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха", — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что падение ВВП России на 8,5 процента — это лучше прогноза Министерства экономического развития РФ на второй квартал нынешнего года. Однако такое глубокое падение квартального ВВП последний раз в стране наблюдалось в 2009 году, когда спад экономики достигал 11,2 процента в годовом выражении.