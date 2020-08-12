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Российские компании переживают рекордные убытки

Экономика

Российские компании достигли рекордного уровня падения совокупной прибыли в весенний период. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщают, что доход сократился на 67 процентов в годовом исчислении, а это рекорд за последние 16 лет наблюдений за бизнесом (с марта по май).

Как сообщают РИА Новости, сильнее всего кризис коснулся компаний, торгующих газом — убыток составил 231 миллиард рублей.

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