Российские компании переживают рекордные убытки

Российские компании достигли рекордного уровня падения совокупной прибыли в весенний период. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщают, что доход сократился на 67 процентов в годовом исчислении, а это рекорд за последние 16 лет наблюдений за бизнесом (с марта по май).

Как сообщают РИА Новости, сильнее всего кризис коснулся компаний, торгующих газом — убыток составил 231 миллиард рублей.