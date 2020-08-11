Долги россиян достигли рекордного уровня

Долги россиян перед кредитными учреждениями и микрофинансовыми организациями достигли рекордного уровня — 19,9 триллионов рублей. Такие данные опубликовал на с воем сайте Центробанк РФ.

"На рублевую задолженность приходится 19,7 триллиона рублей, на номинированную в иностранной валюте — 142,2 миллиарда. С начала 2020 года рост задолженности составил 809 миллиардов рублей, или 4,2 процента. За последний год ее размер увеличился на 2,1 триллиона", — говорится в сообщении ЦБ.

По данным Центрального банка России, долг нефинансового сектора экономики превышает суммарный долг населения в два с лишним раза.

"Долг предприятий нефинансового сектора российской экономики на 1 июля составлял 44 триллиона рублей: 36,8 триллиона приходилось на задолженность по кредитам, 7,1 триллиона — по облигациям и другим долговым ценным бумагам", — отмечается в публикации Центробанка РФ.