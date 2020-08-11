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Экономист заявил о бюджетной катастрофе в регионах России

Экономика

Принцип действующий в России налоговой системы: "умри ты сегодня, а я завтра", полагает директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин.

Делягин прокомментировал агентству "Регнум" новость о том, что после отмены режима самоизоляции количество налоговых проверок банковских счетов россиян увеличилось в четыре раза.

"А налоговики к экономике относятся по заветам Солженицына — "умри ты сегодня, а я завтра". Мы имеем недобор средств в федеральный бюджет? Имеем. Мы имеем бюджетную катастрофу в ряде регионов? Имеем. Значит, надо доить, пока вымя не оторвется. Это принцип налоговой системы. И Мишустин не случайно стал премьер-министром. Это отношение государства: "Вы должны нам отдать все деньги, которые у вас есть, а потом еще". Мы видим реализацию этого на практике. Никто реальной поддержки людям не оказывает. За 10 тысяч рублей, которые вы получили, вы должны кланяться, и желательно вернуть эти деньги обратно в виде штрафов, налогов и "коммуналки", — заявил Делягин.

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