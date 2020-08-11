Только 20 процентов россиян готовы взять ипотеку, выяснил ФОМ

Больше половины россиян не собирается брать ипотеку, только 20% не исключают такую возможность, свидетельствуют данные соцопроса ФОМ.

"На вопрос, допускаете ли вы или ваша семья вероятность взять ипотечный кредит на покупку жилья, 62% ответили отрицательно, 20% допустили такую перспективу. Также 16% сейчас выплачивают или уже выплатили ипотеку. Среди тех, кто не стал бы брать ипотеку, в качестве причин отметили низкий уровень доходов — 23%, отсутствие необходимости (свое жилье) — 17%, также 7% отметили высокие проценты по кредиту, большую переплату", — говорится в результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Участники опроса не торопятся брать заёмные средства на приобретение жилья и другой недвижимости, даже если сохранятся льготные ставки по ипотеке.