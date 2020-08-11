Больше половины россиян не собирается брать ипотеку, только 20% не исключают такую возможность, свидетельствуют данные соцопроса ФОМ.
"На вопрос, допускаете ли вы или ваша семья вероятность взять ипотечный кредит на покупку жилья, 62% ответили отрицательно, 20% допустили такую перспективу. Также 16% сейчас выплачивают или уже выплатили ипотеку. Среди тех, кто не стал бы брать ипотеку, в качестве причин отметили низкий уровень доходов — 23%, отсутствие необходимости (свое жилье) — 17%, также 7% отметили высокие проценты по кредиту, большую переплату", — говорится в результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Участники опроса не торопятся брать заёмные средства на приобретение жилья и другой недвижимости, даже если сохранятся льготные ставки по ипотеке.
"Исключили бы или допустили они возможность ипотеки, если бы льготная ставка по ипотеке на уровне 6,5% годовых сохранилась в ближайшие два-три года. Вопрос задавался тем, кто ранее в опросе отрицательно ответил на возможность взять ипотеку. 9% сказали, что скорее бы допустили, 51% скорее бы исключили возможность взять ипотеку, 5% затруднились ответить", — отмечается в исследовании.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.