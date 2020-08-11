Депутаты Госсовета Удмуртии разработали предложение для правительства России о создании программы по замене лифтов в регионах.
"Сейчас в Удмуртии около 2,5 тыс. лифтов проработали более 25 лет и подлежат замене. Предельная стоимость замены одного лифта составляет около 2 млн рублей. Учитывая, что замена происходит за счет средств, собранных собственниками жилья, больше всего шансов на замену имеют собственники в домах, где накоплено достаточное количество денег на специальных счетах", -говорится в письме депутатов.
Это возможно, если собственники годы целенаправленно копили средства и не тратили деньги на другие виды капремонта, полагают удмуртские парламентарии.
"В большинстве случаев у собственников накоплено 30-40% средств от необходимых, еще 20% стоимости работ жители республики могут получить из местных бюджетов. И даже этого недостаточно, чтобы собрать необходимую сумму. Владельцы специального счета могут воспользоваться кредитом, однако кредитные организации не всегда идут навстречу собственникам", — пояснили в Госсовете Удмуртии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.