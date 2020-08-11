Потери от употребления алкоголя почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил нарколог Минздрава РФ.

"Акцизные сборы от алкоголя составляют порядка 30 миллиардов рублей в год, а потери от алкоголизма — порядка 80 миллиардов в год. Почти в три раза больше потери от потребления алкоголя.

Вот как бы нам эти цифры хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов", — сказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".