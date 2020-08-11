Потери от употребления алкоголя почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил нарколог Минздрава РФ.
"Акцизные сборы от алкоголя составляют порядка 30 миллиардов рублей в год, а потери от алкоголизма — порядка 80 миллиардов в год. Почти в три раза больше потери от потребления алкоголя.
Вот как бы нам эти цифры хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов", — сказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".
Ранее кардиолог рассказал, что в небольших количествах алкоголь способен снизить риск возникновения атеросклероза.
"Речь идёт о 32 граммах чистого спирта для женщин и 36 граммов чистого спирта для мужчин. Дальше в зависимости от тех напитков, которые вы принимаете. Если это 40-градусные, то это порядка 70 граммов в сутки. Если вино — 220-240 миллилитров сухого вина", — заявил заведующий кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.