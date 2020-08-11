Физлица и предприниматели, которые работают без наёмных сотрудников, получили возможность выбрать на портале поставщиков налоговый статус самозанятых.

"В личном кабинете на портале поставщиков предусмотрена новая опция: физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятый гражданин, указав соответствующий статус при заполнении профиля. С июля его указали уже около двух тысяч пользователей. В среднем число самозанятых с начала года в Москве за месяц увеличивается на 20 тысяч человек и составило всего порядка 324 тысяч", — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.