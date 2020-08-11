Физлица и предприниматели, которые работают без наёмных сотрудников, получили возможность выбрать на портале поставщиков налоговый статус самозанятых.
"В личном кабинете на портале поставщиков предусмотрена новая опция: физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятый гражданин, указав соответствующий статус при заполнении профиля. С июля его указали уже около двух тысяч пользователей. В среднем число самозанятых с начала года в Москве за месяц увеличивается на 20 тысяч человек и составило всего порядка 324 тысяч", — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса.
"Госзаказчики пользуются услугами зарегистрированных фотографов, организаторов мероприятий, бухгалтеров, репетиторов, перевозчиков и арендодателей недвижимости. Налоговый статус самозанятого позволяет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности. Она не требует подачи деклараций, ведется с помощью мобильного приложения "Мой налог", — отмечается в публикации.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.