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Две тысячи пользователей портала поставщиков выбрали статус самозанятых

Экономика

Физлица и предприниматели, которые работают без наёмных сотрудников, получили возможность выбрать на портале поставщиков налоговый статус самозанятых.

"В личном кабинете на портале поставщиков предусмотрена новая опция: физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятый гражданин, указав соответствующий статус при заполнении профиля. С июля его указали уже около двух тысяч пользователей. В среднем число самозанятых с начала года в Москве за месяц увеличивается на 20 тысяч человек и составило всего порядка 324 тысяч", — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

"Госзаказчики пользуются услугами зарегистрированных фотографов, организаторов мероприятий, бухгалтеров, репетиторов, перевозчиков и арендодателей недвижимости. Налоговый статус самозанятого позволяет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности. Она не требует подачи деклараций, ведется с помощью мобильного приложения "Мой налог", — отмечается в публикации.

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