Ограничительные меры против "Северного потока-2", введенные американским правительством, могут заморозить на длительный срок или вовсе остановить строительство трубопровода.
С таким заявлением выступил финансовый партнер "Газпрома" компания Uniper.
"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — сказано в заявлении организации.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.