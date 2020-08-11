Ограничительные меры против "Северного потока-2", введенные американским правительством, могут заморозить на длительный срок или вовсе остановить строительство трубопровода.

С таким заявлением выступил финансовый партнер "Газпрома" компания Uniper.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — сказано в заявлении организации.